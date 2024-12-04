Экс-капитан «Спартака» назвал европейский клуб, в котором мог оказаться этим летом

Защитник «Химок» Георгий Джикия назвал клуб, в котором мог оказаться этим летом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Smol talk, который ведет футболист «Краснодара» Федор Смолов.

«Сильно рассматривал турецкий чемпионат. Были предложения, которые меня не устроили. «Эюрспор» знаешь, где Арда Туран тренер? Вот это одна из команд, с которой я контактировал. Они сейчас идут где-то в пятерке, очень хорошо играют», — заявил Джикия.

Ранее он рассказал о своем уходе из «Спартака».

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей.

Ранее сообщалось о том, что шансы «Спартака» на чемпионство резко выросли.