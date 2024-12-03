Экс-капитан «Спартака» рассказал о своем уходе из клуба

Защитник «Химок» Георгий Джикия заявил, что он ушел из московского «Спартака» не по своей воле. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Smol talk, который ведет футболист «Краснодара» Федор Смолов.

«Если бы мне клуб что-то предложил, мы бы сто процентов договорились, потому что в моей голове я заканчивал свою карьеру в «Спартаке» через несколько лет», — заявил Джикия.

Он также добавил, что уважает решение команды. Он объяснил, что у него закончился контракт, но клуб ничего ему не предложил. Футболист отметил, что уважает решение команды.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей.

Ранее сообщалось о том, что шансы «Спартака» на чемпионство резко выросли.