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Бывший теннисист подвел итог карьере чемпиона US Open

Ольховский: у дель Потро было все для игры на очень высоком уровне

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о карьере аргентинца Хуана Мартина дель Потро. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Дель Потро в хороших кондициях мог обыграть любого соперника. У него есть победы над всеми отличными теннисистами. Он мощный, без каких-либо пробелов, техничный и высокий. У него было всё для игры на очень высоком уровне», — заявил Ольховский.

Дель Потро завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Свой последний матч он провел против серба Новака Джоковича на турнире «Мастерс» в Риме.

В марте 2023 года он возобновил тренировки и хотел выступить на US Open, но не смог это сделать. На счету дель Потро 22 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его высшая строчка в рейтинге — третья, в 2018 году.

2 декабря аргентинец обыграл Джоковича в выставочном матче, который стал для него прощальным, со счетом 6:4, 7:5.

Ранее был назван клуб РПЛ с лучшим менеджментом.

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