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Назван клуб РПЛ с лучшим менеджментом

Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал менеджмент «Зенита» лучшим в РПЛ

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Михаил Киреев/РИА Новости

Менеджмент петербургского «Зенита» является лучшим среди всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«Самый лучший менеджмент в РПЛ — у самых богатых, то есть у «Зенита». Они и денег много зарабатывают, проводят много мероприятий по привлечению зрителей, у них хорошие перфомансы. Это лидеры нашего футбола, богатая организация, у них и должен быть такой менеджмент», — констатировал Наумов.

Вместе с тем функционер подчеркнул, что у сине-бело-голубых есть также и серьезные недостатки. По словам Наумова, большой минус заключается в том, что на матчи команды не ходят активные болельщики. Он призвал клуб проводить с этим работу.

После 17-ти туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. При этом в последнем матче петербуржцы на своем поле сенсационно проиграли «Крыльям Советов» 2:3. Вторую строчку с отставанием в один балл идет «Краснодар». Замыкает тройку «Спартак», набравший 34 очка.

Ранее «Гремио» досрочно завершил аренду Ду Кейроса из «Зенита».

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