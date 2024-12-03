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В «Химках» считают, что Бакаев может играть еще лучше

Игрок «Химок» Джикия считает, что его одноклубник Бакаев может играть лучше

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вингер подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев способен играть еще лучше, чем сейчас. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил защитник красно-черных Георгий Джикия.

«Как оценю игру Зелимхана Бакаева за «Химки» в этом сезоне? Думаю, что он может еще лучше», — сказал Джикия.

В нынешнем сезоне Бакаев провел за «Химки» 17 матчей во всех турнирах и забил в них шесть мячей. В прошедшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) его гол помог химчанам в гостях победить московский «Локомотив». После 17 туров подмосковная команда идет на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Бакаев является футболистом «Зенита». В «Химки» он перешел на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон. Также Зелимхан выступал за московский «Спартак», воспитанником которого является, за тульский «Арсенал» и за команду «Аль-Вахда» из ОАЭ.

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 39 очков. На втором месте идет «Краснодар», отстающий от лидера на один балл. Замыкает тройку «Спартак» с 34 очками в активе.

Ранее игрок Газинский заявил, что форвард «Краснодара» Сперцян готов играть в Европе.

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