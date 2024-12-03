Фетисов назвал виновных в выступлении россиян без флага и гимна

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в том, что россияне выступают без флага и гимна, виноваты чиновники. Об этом он заявил в интервью экс-фигуристу Роману Костомарову на Rutube-канале.

«Виноваты российские чиновники, которые не встали на защиту отечественных атлетов. Я все время ребятам говорил, если есть возможность — езжайте. Каждый принимает решение сам. Поехал бы я, будь передо мною такой выбор? Нет», — заявил Фетисов.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме рассказали о варианте допуска на чемпионаты мира.