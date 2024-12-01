В Госдуме рассказали о варианте допуска на чемпионаты мира

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о возможном возвращении россиян на чемпионаты мира в зимних видах спорта. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Слышала, что есть вариант, при котором нас допустят на чемпионаты мира. Речь идет про 2025 год, ряд международных федераций уже начали думать, как это сделать», — заявила Журова.

Ранее депутат заявила, что сменам гражданства лидерами сборной России — это предательство.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме призвали не принимать всерьез обвинения МОК.