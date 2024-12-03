Российская пловчиха получила нейтральный статус

Российская пловчиха Евгения Чикунова получила нейтральный статус. Россиянка стала одной из тех, кто квалифицировался на чемпионат мира. Слова вице‑президента Федерации водных видов спорта России Евгения Коротышкина приводит «Матч ТВ».

«Все из списка квалифицировавшихся на чемпионат мира получили нейтральные статусы», – подтвердил Коротышкин.

9 сентября спортсменка заявляла, что прямо сейчас мыслей о нейтральном статусе нет.

20-летняя Чикунова – рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом.

Ранее рекорд мира, установленный спортсменкой, показали в трансляции на сайте Олимпиады во время соревнований по плаванию. Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали достижение Чикуновой, установленное в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки был указан российский флаг. Чикунова имеет мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.

В финале Кубка России в Казани 19-летняя Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Игр 2024 года на этих дистанциях южноафриканка Татьяна Смит и американка Кейт Дуглас.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

Ранее Чикунова заявила, что для нее важен только результат.