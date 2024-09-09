Российская пловчиха рассказала о планах на получение нейтрального статуса

Рекордсменка мира, российская пловчиха Евгения Чикунова заявила, что пока не планирует получать нейтральный статус. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«Путь к возвращению на международные старты непростой. Прямо сейчас мыслей о нейтральном статусе у меня нет. В этом году буду стартовать на внутренних соревнованиях — чемпионат России и Кубок Владимира Сальникова», — заявила Чикунова.

Ранее рекорд мира, установленный спортсменкой, показали в трансляции на сайте Олимпиады во время соревнований по плаванию. Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали достижение Чикуновой, установленное в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки был указан российский флаг. Чикунова имеет мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.

В финале Кубка России в Казани 19-летняя Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Игр 2024 года на этих дистанциях южноафриканка Татьяна Смит и американка Кейт Дуглас.

Ранее Чикунова заявила, что для нее важен только результат.