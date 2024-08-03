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Российская пловчиха: для меня в приоритете только секунды

Российская пловчиха Чикунова заявила, что для нее важен только результат

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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская пловчиха Евгения Чикунова отреагировала на новость о том, что ее будут объявлять как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Для меня всегда в приоритете только секунды. Мое главное достижение — официальный рекорд мира, и моя цель — совершенствоваться в результате. Это всё, о чём я думаю, когда выхожу на старт», — заявила пловчиха.

В финале Кубка России в Казани 19-летняя Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Игр 2024 года на этих дистанциях южноафриканка Татьяна Смит и американка Кейт Дуглас.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее российская пловчиха не удивилась появлению флага РФ в трансляции ОИ.

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