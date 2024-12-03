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В Самаре футбольный агент шантажировал экс-губернатора из-за денег

Карпов: агент Андреев шантажировал экс-губернатора Азарова из-за 130 млн рублей

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Александр Кряжев/РИА Новости

Футбольный агент Павел Андреев шантажировал экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова из-за денег. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале со ссылкой на доклад нынешнего губернатора Вячеслава Федорищева.

Источник утверждает, что Андреев угрожал Азарову забрать главных игроков, которые являются его клиентами, а также главного тренера Игоря Осинькина из «Крыльев Советов». Это теоретически могло привести к вылету команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). Чтобы этого не случилось, нужно было продлить контракт с защитником Александром Солдатенковым с комиссией агента в размере ₽130 млн. Так и произошло в зимнюю паузу.

Также отмечается, что по инициативе секретаря Госсовета Алексея Дюмина в Москве был создан отдел по борьбе с криминалом в спорте. Уже начат сбор информации по ситуации с Азаровым и Андреевым.

2 декабря Федорищев пригласил Андреева на открытое обсуждение вопросов.

26 ноября глава Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о том, что тренер Игорь Осинькин сам хочет уйти из «Крыльев Советов», но клуб его не отпускает.

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