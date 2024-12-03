Экс-игрок «Спартака» назвал команду непонятной

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал команду непонятной после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я пока ничего не понимаю. «Cпартак» удивил меня. Команда играет непонятным образом. То сыграет без особого умения, то выходит и играет блестяще. С «Краснодаром» все игроки играли до конца», — заявил Кавазашвили.

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита». «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла.

Ранее Юрий Семин назвал причину разгромной выездной победы «Спартака» над «Краснодаром».