Олимпийский чемпион рассказал о борьбе с Павлюченко на экстремальном шоу

Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью «Газете.Ru» рассказал о соперничестве с футболистами Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и похвалил их спортивный характер.

В проекте приняли участие 99 сильнейших людей России, среди которых оказалось множество олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы по различным видам спорта. В частности, Роман Павлюченко и Дмитрий Сычев являются бронзовыми призерами Евро-2008 в составе сборной России.

«Очень жаль, что эти спортсмены недолго продержались на проекте, — сказал Далалоян. — Мне кажется, если бы первые испытания были направлены на ноги, были скоростными, то Рома и Дима остались бы подольше. Но ребята и так хорошо проявили себя, показали бойцовский характер, это немаловажно».

Павлюченко покинул шоу после первого выпуска, а Сычев — после третьего. Далалоян дошел до финала, где уступил каскадеру Магомедрасулу Рабаданову.

Гимнаст также отметил бойцовский характер боксера Дениса Лебедева — бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF.

«Во многих испытаниях я не ожидал от Лебедева таких результатов: он проявлял мужской, крепкий, закаленный характер. Но в одном из испытаний ему немного не хватило баланса, гимнастической подготовки», — отметил Далалоян.

Лебедев покинул проект после 10-го выпуска.

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