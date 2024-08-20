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Каскадер раскрыл, как победил олимпийского чемпиона Далалояна на экстремальном шоу

Каскадер Рабаданов назвал легендой олимпийского чемпиона Далалояна

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Пресс-служба ТНТ

Каскадер Магомедрасул Рабаданов победил всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» каскадер рассказал, за счет чего ему удалось превзойти в финале олимпийского чемпиона Токио-2020 по спортивной гимнастике Артура Далалояна.

«Артур — легенда. Очень сильный атлет. Всегда непросто сталкиваться с ребятами, которые не умеют сдаваться. И здесь тебе нужен внутренний огонь, который никогда не погаснет. Я думаю, что большую роль сыграли мои гены. Я функциональный, очень выносливый», — сказал Рабаданов.

Каскадер признался, что в начале шоу сомневался в себе, когда увидел список соперников, среди которых было множество профессиональных атлетов, которые выигрывали чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

Однако до знакомства с соперниками Рабаданов на камеру пообещал одержать победу, и это заставило его приложить все усилия, чтобы дойти до финала.

«С самого начала, как приехал, я говорил, что выиграю этот проект и превзойду всех. А потом, когда я увидел этих атлетов, то подумал: «Что я там говорил? Кого я собирался обыграть?» Но раз уж я такое сказал и это показали, то назад пути не было», — сказал каскадер.

На шоу «Титаны» между собой соревновались 99 сильнейших людей России.

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