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Польский клуб оштрафовали из-за оскорбительных баннеров про Лукашенко

УЕФА оштрафовал польскую «Легию» за баннеры с оскорблениями в адрес Лукашенко

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал польскую «Легию» за баннеры болельщиков на матче Лиги конференций против минского «Динамо». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.

Польский клуб обязан заплатить €17,5 тыс. за оскорбительные баннеры в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые вывесили фанаты.

Встреча третьего тура основного этапа прошла 7 ноября в Варшаве и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.

30 ноября стало известно, что польских чиновников возмутил футбольный баннер об освобождении Варшавы, который вывесили фанаты кипрской «Омонии» на матче против «Легии».

«Легия» обыграла «Омонию» со счетом 3:0, однако победу «омрачил» баннер кипрских болельщиков со словами «Красная армия освободила Варшаву». Случившееся очень возмутило и власти города, и Институт национальной памяти Польши.

«Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена», — заявили в институте.

Ранее шансы «Спартака» на чемпионство резко выросли.

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