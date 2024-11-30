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Варшавские власти разозлились из-за исторической памяти

Власти Варшавы возмутились напоминанием, что Красная армия освободила город

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Георгий Зельма/РИА «Новости»

Власти Варшавы возмутились напоминанием, что Красная армия освободила город — плакат об этом на футбольной матче против польской «Легии» разместили фанаты кипрской «Омонии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт национальной памяти Польши.

Варшавская «Легия» обыграла «Омонию» из столицы Кипра, Никосии, со счетом 3:0 — однако на матче кипрские болельщики вывесили баннер со словами «Красная армия освободила Варшаву». Это очень возмутило и власти города, и Институт национальной памяти Польши.

«Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена», — заявили в институте.

В учреждении пригрозили направить в Никосию польские учебники с «исторической правдой» насчет советского освобождения Варшавы.

В Польше в последние годы активно продвигается нарратив о том, что действия Красной армии по освобождению Польши от немецко-фашистских захватчиков являлись «оккупацией» страны.

До этого «Легия» пожаловалась в УЕФА на баннер об освобождении Варшавы Красной армией.

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