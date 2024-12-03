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Забившего гол вратаря «Динамо» внесли в список нападающих

«Динамо» перенесло голкипера Лещука в список нападающих после гола в РПЛ

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ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» переместило голкипера Игоря Лещука в список нападающих. Обновление было сделано на официальном сайте команды.

Фотография Лещука пропала из списка вратарей. Его страница была перенесена к нападающим.

2 декабря московский клуб сыграл вничью с результатом 1:1 с грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 22-й минуте матча отличился казахский нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На последней, 96-й минуте матча игру для «Динамо» спас пришедший в чужую штрафную на угловой Лещук, который переправил мяч в ворота.

Лещук стал первым вратарем за 23 года, кто смог забить гол в высшем футбольном российском дивизионе. До этого, 22 сентября 2001 года, вратарь «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов реализовал пенальти в матче с «Факелом».

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает пятое место, набрав 32 очка. В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет дома с «Химками». Встреча состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее клуб Роналду потерпел первое поражение в Лиге чемпионов.

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