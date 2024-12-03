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Стала известна дата реванша Бетербиев — Бивол

Реванш боксеров Бивола и Бетербиева пройдет 22 февраля в Саудовской Аравии

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AP

Второй бой между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 22 февраля в Саудовской Аравии. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х.

Поединок возглавит турнир в столице Эр-Рияде под эгидой Riyadh Season.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

1 декабря российский боксер Григорий Дрозд заявил, что не согласен с решением судей, которые отдали победу Артуру Бетербиеву в поединке с Дмитрием Биволом. Он считает, что в бою была «минимум ничья».

Ранее Майк Тайсон жестко раскритиковал бой между Биволом и Бетербиевым.

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