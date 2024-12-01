Российский боксер назвал бредом победу Бетербиева над Биволом

Российский боксер Григорий Дрозд заявил, что не согласен с решением судей, которые отдали победу Артуру Бетербиеву в поединке с Дмитрием Биволом, передает MMA.Metaratings.ru.

«Боковые судьи посчитали так. Например, 116-112. Это откровенный бред. Минимум ничья. Поэтому по-другому сложно это назвать. Команда Дмитрия Бивола добивается реванша», — сказал Дрозд.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде.

Ранее стала идата возможного реваншаанша Бетербиева и Бивола.