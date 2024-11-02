Майк Тайсон жестко раскритиковал бой между Биволом и Бетербиевым

Американский боксер Майк Тайсон раскритиковал организацию титульного боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, передает Pound4Pound.

«Сейчас в боксе нет хороших матчмейкеров. Вы видели, они свели на ринге Бетербиева и Бивола. Бой был полное дерьмо. Они не знают, как организовывать хорошие бои», — сказал Тайсон.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее украинский боксер Александр Усик назвал победителя боя между Бетербиевым и Биволом.