Стало известно, где продолжит карьеру звезда «Ливерпуля»

Нападающий английского «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах готов продлить контракт с клубом на один год. Об этом сообщает The Athletic.

Также источник отмечает, что Салах разочарован ходом переговоров. Египтянин считает себя одним из лучших игроков в мире и это должно отражаться в условиях его контракта.

Ранее он намекнул на уход из команды.

«На данный момент это последний матч с «Сити», который я играю за «Ливерпуль». Я просто хотел насладиться этим. Надеюсь, мы выиграем лигу, а дальше посмотрим, что произойдет», — заявил Салах.

Контракт футболиста с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:0.

На 12-й минуте матча отличился нидерландец Коди Гакпо, а на 78-й — египтянин Мохамед Салах реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает пятое место, набрав 23 очка. «Ливерпуль» возглавляет таблицу, имея в активе 34 балла и отрыв от ближайшего преследователя в девять очков.

Ранее российский футболист призвал завершить карьеру тех, кто не хочет играть за сборную.