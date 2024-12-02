Звезда «Ливерпуля» намекнул на уход из команды

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах после победы в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) над «Манчестер Сити» намекнул на уход из команды, передает Sky Sports.

«На данный момент это последний матч с «Сити», который я играю за «Ливерпуль». Я просто хотел насладиться этим. Надеюсь, мы выиграем лигу, а дальше посмотрим, что произойдет», — сказал Салах.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. Пока клуб не предложил египтянину нового трудового соглашения.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:0.

На 12-й минуте матча отличился нидерландец Коди Гакпо, а на 78-й — египтянин Мохамед Салах реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает пятое место, набрав 23 очка. «Ливерпуль» возглавляет таблицу, имея в активе 34 балла и отрыв от ближайшего преследователя в девять очков.

Ранее стал известен вариант продолжения карьеры Салаха.