Российский футболист призвал завершить карьеру тех, кто не хочет играть за сборную

Выступающий за «Химки» полузащитник Зелимхан Бакаев заявил о желании играть за сборную России. Слова футболиста приводит «РБ Спорт».

«Какой футболист не желает выступать за национальную команду? Тот игрок, кто не хочет играть в сборной России, пусть лучше завершит карьеру», — заявил Бакаев.

Воспитанник «Спартака» Бакаев провел за клуб 105 встреч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Летом 2022 года он перешел на правах свободного агента в «Зенит», где в 34 встречах смог забить три мяча. Последний сезон Бакаев провел в чемпионате ОАЭ за «Аль-Вахда», набрав 1+3 в 25 встречах. В нынешнем году футболист выступает за «Химки» и забил шесть голов в 17 матчах. Арендное соглашение Бакаева с подмосковным клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее «Локомотив» сенсационно проиграл «Химкам» в матче РПЛ.