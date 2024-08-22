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Винер оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2028

Винер считает, что россиянам не дадут выступить на ОИ-2028

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РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что США не дадут российским спортсменам выступить на летней Олимпиаде-2028. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы же уже один раз не выступали в США. Американцы не дадут россиянам выступить на Олимпиаде-2028. У нас тоже несколько стран не выступали, мы от этого не проиграли. У нас была дружба между всеми, а не как в Париже», — заявила Винер.

Также глава ВФХГ заявила, что не стоит ждать ничего хорошего от возможных новых руководителей Международного олимпийского комитета (МОК).

«На место главы МОК подали кандидатуры Коу и польский президент. Если будут они — ничего хорошего ждать не стоит», — добавила Винер.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Ранее олимпийский чемпион предложил рэперу Dr Dre натренировать его к Олимпиаде-2028.

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