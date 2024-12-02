Неудачи лидеров РПЛ объяснили паузой на матчи сборной

Лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ) неудачно играют в последних матчах из-за паузы на матчи сборных. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

«Пауза на матчи сборной негативно сказалась на лидерах — и на «Зените», и на «Краснодаре», и на «Локомотиве». С чем, кстати, в этой смуте очень хорошо разобрался «Спартак». Честь им и хвала: из этой ситуации выжимают максимум — за исключением, конечно, Кубка. Но они все равно продолжат борьбу в Пути регионов.

Смотрите: «Краснодар» играет вничью с «Химками», играет вничью в Тюмени и проходит по пенальти, проигрывает «Спартаку». «Зенит» отскакивает в «Оренбурге» на последних минутах. Да, они прошли «Ахмат» в Кубке, но проиграли «Крыльм». А «Локомотив» проиграл «Спартаку», проиграл в Кубке «Динамо», проиграл «Химкам». Так что практически все лидеры после паузы просели», — констатировал Масалитин.

«Спартак» выиграл последние пять матчей РПЛ. В свою очередь, «Зенит» в 17-м туре сенсационно дома проиграл «Крыльям Советов». «Локомотив» в этом же туре уступил подмосковным «Химкам».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. Вторым идет «Краснодар», отставая на балл. С 34-мя очками замыкает тройку «Спартак». Аналогичное количество баллов набрал «Локомотив», уступающий красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее Масалитин заявил, что у «Зенита» с «Крыльями» провалились оборона и опорная зона.