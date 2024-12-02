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Названа причина сенсационной победы «Крыльев Советов» над «Зенитом»

Экс-игрок Масалитин: у «Зенита» с «Крыльями» провалились оборона и опорная зона

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Алексей Даничев/РИА Новости

«Зенит» сенсационно проиграл на своем поле «Крыльям Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:3 из-за провалов в центре обороны и недоработок в середине поля. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

«Не то чтобы в «Зените» академики вышли на поле. Но, как раньше говорили, скажи мне, какая у тебя середина поля, и я скажу, какая у тебя команда. У «Зенита» такая же проблема, как и у всех, — полузащита. Не так ярко проявляли себя Вендел и Клаудиньо, а это лидеры. Плюс, не набрал форму Глушенков. Момент-то он использовал хорошо, хладнокровно — убрал защитника под любимую ногу и исполнил.

Травмы Вендела и Глушенкова стали для «Зенита» большой проблемой. А в игре с «Крыльями» провалился и центр обороны. И, естественно, опорная зона недоработала. «Крылья Советов» свои шансы использовали. И «правило бывших» в этой игре сработало: Сергеев забил два, и Глушенков забил своей бывшей команде.

В первом тайме «Крылья» действительно очень хорошо действовали, играли на контратаках. А во втором — уже только отбивались, никакой игры не было. Может, пару моментов создали. У «Крыльев»-то схема рабочая и игроки добротные. Просто очень много создают и не забивают. Отсюда такие результаты. Если взять прошлый сезон, особенно начало, у них вообще практически все залетало. А сейчас такого везения нет, мастерства не хватает. Будем надеяться, что Сергеев раскроется после этой игры», — сказал Масалитин.

Несмотря на неудачу, «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. На балл отстает «Краснодар», имевший возможность вернуться на первую строчку, но дома проигравший «Спартаку» 0:3. В свою очередь, красно-белые вышли на третье место, в их активе 34 очка.

Ранее Масалитин заявил, что защитник «Спартака» Дуарте очень хорошо прибавил.

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