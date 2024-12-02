Экс-спортдир «Спартака» отказался говорить об успехах лучшего бомбардира РПЛ

Бывший спортивный директор «Спартака» португалец Томаш Амарал заявил, что не хочет говорить об успехах костариканского нападающего команды Манфреда Угальде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не хочу отвечать ни на какие вопросы. В России и так много футбольных специалистов. Они могут говорить об этом, а не я», — заявил Амарал.

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет.

1 декабря «Спартака» разгромил «Краснодар» со счетом 3:0. В этой встрече Угальде оформил дубль.

10 ноября стало известно, что Амарал, занимавший пост спортивного директора клуба с конца 2023 года, покидает «Спартак» по соглашению сторон.

Ранее Зарема высмеяла увольнение спортивного директора из «Спартака».