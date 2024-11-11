Зарема высмеяла увольнение спортивного директора из «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высмеяла увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Два года, два спортивных директора, два тренера. «Спартак» не отступает от графика. Третий год «Лукойла» и будет третий спортивный директор. Стратеги!» — заявила Салихова.

10 ноября, стало известно, что Амарал, занимавший пост спортивного директора клуба с конца 2023 года, покидает «Спартак» по соглашению сторон.

10 ноября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. В следующем туре РПЛ «Спартак» дома примет столичный «Локомотив». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой заявил о желании стать спортивным директором «Спартака».