Костомаров: выступлю на юбилее Навки — скорее всего, она меня заставит

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров может принять участие в юбилейном шоу своей бывшей партнерши Татьяны Навки. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Кататься мне, конечно, уже гораздо легче. Я лучше чувствую лед, увереннее, хоть мои возможности все равно ограничены. Каких-то серьезных планов и мыслей насчет катания или участия в больших грандиозных ледовых шоу нет. Катаюсь я сейчас очень мало и выборочно — только на некоторых шоу Ильи Авербуха. Или вот на юбилее Татьяны Навки — скорее всего, она меня заставит (смеется). В целом, планов на фигурное катание у меня уже нет. Где фигурное катание, а где теперь я?» — сказал спортсмен.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров рассказал, что хотел бы изменить день, когда попал в больницу.