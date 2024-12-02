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Назван игрок «Спартака», который усилил команду

Экс-игрок Масалитин: защитник «Спартака» Дуарте очень хорошо прибавил

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Александр Ступников/РИА Новости

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте стал игроком, который усилил команду. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист красно-белых и ЦСКА Валерий Масалитин.

«У «Спартака» стабилизировался состав. Меняется один-два игрока. Сзади Дуарте вообще усилил команду. Почему его вначале не выпускали, не знаю. Он пришел в «Спартак» никакой, над ним смеялись — но он просто был не готов. А потом поднабрал и больше всех выделялся, он очень хорошо прибавил. Сейчас он просто играет на этом уровне.

А так, связка Дуарте и Бабича очень хорошо смотрится. Пока, конечно, нельзя называть ее сильнейшей в чемпионате. А то, знаете, назовешь ее лучшей, а потом… Себя проявляла связка Вендел — Глушенков, а сейчас нет ни связки, ни игры», — сказал Масалитин.

Накануне «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 3:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого матча красно-белые набрали 34 очка и вышли на третье место в турнирной таблице. Москвичи на четыре балла отстают от идущего вторым «Краснодара» и на пять – от лидирующего «Зенита».

Ранее Масалитин заявил, что у «Спартака» в матче с «Краснодаром» получалось практически все.

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