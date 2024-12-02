«Не потому, что нас не любят»: Журова объяснила, почему отменили «Игры Дружбы»

«Игры Дружбы» отменили в этом году, поскольку после Олимпиады участники международных соревнований хотят быть дома, а не ехать на еще одни. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Первоначально уже было понимание, что они будут отложены, потому что там же есть определенные сроки во всех документах, которые мы до этого принимали. И нужно было переносить, ориентируясь, конечно, на ситуацию. Мы говорили, что желательно их проводить не в год Олимпиады. Мы все-таки их планировали провести в этом году, а в год Олимпиады это сложно, потому что для спортсменов, особенно тех, кто выиграли медали, золотых медалистов, ехать еще куда-то в другую страну и выступать… Это даже не вопрос к России. Они в этот момент герои в своих странах и хотят быть дома: с детьми встречаться, в передачах участвовать, популярность свою еще больше раскручивать, потому что олимпийский чемпион для любой страны — это герой, поэтому они хотят быть в своих странах. И обижаться на них, что они после олимпиады не приедут в Россию выступать… Они говорят, это наш выбор, не потому что мы вас не любим», — сказала она.

По словам Журовой, отказ спортсменов ехать на «Игры Дружбы» после ОИ не связан с нелюбовью к России, но западная пропаганда могла это использовать против страны. Она отметила, что есть три года до следующей летней Олимпиады, когда можно было бы провести соревнования.

«Мы понимали, что это могут на западе использовать как пропаганду, что в Россию не хотят ехать. Понимаете разницу, когда не могут приехать, потому что есть еще свои другие обязательства перед собственной страной. Мы тоже бы не поняли наших спортсменов, если бы они вдруг не стали здесь выступать на своих соревнованиях, а уехали в другую страну в этот момент выступать за деньги, к примеру. Мы бы тоже им сказали, а почему вы, вот вам страна дала, вы патриоты, пожалуйста, будьте здесь. Поэтому, в общем, правильно, что надо это проводить в 2025 году, или в 2026, смотреть просто, как лучше так подготовить, чтобы максимальное количество стран, спортсменов, тех же стран БРИКС приехали к нам с хорошими составами, с хорошими спортсменами. [Лучше проводить в нечетные года] когда нет вообще никаких Олимпиад — ни летних, ни зимних даже, возможно. Тут именно надо ориентироваться на это. Олимпиада закончилась, сейчас есть три года понять, в какой год будет удобнее провести и хорошо подготовиться, конечно», — добавила она.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому проведение спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено «до особого решения».

Россия создала «Игры дружбы» в качестве альтернативы Олимпийским играм. Первые соревнования планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 7 июня гендиректор оргкомитета подтвердил, что мероприятие будет перенесено.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала военной операции России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее МОК называл организацию «Игр Дружбы» попыткой политизировать спорт.