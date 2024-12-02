Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер оценил выступления нападающего «Спартака»

Непомнящий: шесть голов Угальде в последних двух матчах — это чудеса

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий восхитился игрой костариканского нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова специалиста приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Угальде забил шесть мячей в последних двух матчах — это просто чудеса. У него сто процентов есть тот уровень, на котором он сейчас играет. В прошлом не получалось. Нападающие — особая категория футболистов. Когда их посещает вдохновение, они могут творить чудеса», — заявил Непомнящий.

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет.

1 декабря «Спартака» разгромил «Краснодар» со счетом 3:0. В этой встрече Угальде оформил дубль.

После этого матча красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Они на четыре балла отстают от идущего вторым «Краснодара» и на пять — от лидирующего «Зенита».

Ранее «Краснодар» обратился к болельщикам после разгрома от «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами