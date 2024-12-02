Российский тренер оценил выступления нападающего «Спартака»

Российский тренер Валерий Непомнящий восхитился игрой костариканского нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова специалиста приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Угальде забил шесть мячей в последних двух матчах — это просто чудеса. У него сто процентов есть тот уровень, на котором он сейчас играет. В прошлом не получалось. Нападающие — особая категория футболистов. Когда их посещает вдохновение, они могут творить чудеса», — заявил Непомнящий.

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет.

1 декабря «Спартака» разгромил «Краснодар» со счетом 3:0. В этой встрече Угальде оформил дубль.

После этого матча красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Они на четыре балла отстают от идущего вторым «Краснодара» и на пять — от лидирующего «Зенита».

Ранее «Краснодар» обратился к болельщикам после разгрома от «Спартака».