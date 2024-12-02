«Краснодар» обратился к болельщикам после разгрома от «Спартака»

Пресс-служба «Краснодара» в своем Telegram-канале поблагодарила болельщиков после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

«После поражений посты даются с большим трудом. Но мы не могли не отметить вас, наши дорогие болельщики! Спасибо за вашу поддержку. За то, что вы всегда рядом», — говорится в сообщении.

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился костариканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита». «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла.

В следующем матче «Спартак» сыграет сыграет с «Пари НН», а «Краснодар» встретится на своем поле с московским «Локомотивом».

Ранее Юрий Семин назвал причину разгромной выездной победы «Спартака» над «Краснодаром».