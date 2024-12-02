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Названа причина поражения «Краснодара» от «Спартака»

Экс-игрок Масалитин: у «Спартака» с «Краснодаром» получалось практически все

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«Краснодар» вышел на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» настроенным, однако этот настрой пропал через 15 минут. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин.

«Игра представляла особый интерес. Все-таки «Краснодар» планомерно готовился к матчу, не были задействованы основные игроки в кубковой встрече с «Тюменью». Чего не скажешь о «Спартаке», которому в Кубке нужно было отыгрываться против «Ростова», и на это были брошены основные силы.

Так что поначалу, минут 15, «Краснодар» создавал давление и в паре моментов мог забивать «Спартаку». Но после гости нащупали свою игру, особенно — в центре поля. Там «Спартак» полностью переиграл соперников, создал плацдарм, откуда пошли все атаки. Очень хорошо себя проявил Умяров, не дал развернуться Сперцяну. Пруцев и Барко хорошо проявили себя в подыгрыше. На флангах здорово действовали Бонгонда и Маркиньос, в обороне отлично работала связка Бабича и Дуарте.

У одной команды в этой игре получалось практически все. Плюс, все отскоки и рикошеты были в пользу «Спартака». «Краснодар», зная результат матча «Зенита» с «Крыльями Советов», вышел заряженный и мотивированный — но вскоре этот заряд куда-то делся. Кордоба не мог ничем себя проявить.

В первом моменте здорово разобрался Угальде: сковал двух защитников, пролез между ними и пробил. Второй его гол – он воспользовался неразберихой в штрафной. Когда игра на нападающего идет, он забивает любые голы. А в конце великолепный проход совершил Барко и попал прямо туда, где пауки сидят. Так что «Спартак» полностью переиграл «Краснодар», — констатировал Масалитин.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:0. Дубль оформил Манфред Угальде, еще один мяч забил Эсекьель Барко. После этого матча красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Они на четыре балла отстают от идущего вторым «Краснодара» и на пять — от лидирующего «Зенита».

Ранее «Краснодар» поблагодарил болельщиков после разгрома от «Спартака».

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