Костомаров: протезы рук использую как костюм на выход

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, лишившийся ступней и кистей рук из-за осложнений на фоне пневмонии, не пользуется протезами рук в бытовых ситуациях. Об этом знаменитый фигурист рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Если говорить про протезы ног, то, конечно, я ими пользуюсь постоянно. Для человека, который хочет двигаться, ходить, это действительно спасение. А что касается рук, то они в большей степени как костюм на выход: надеваю их только на мероприятия и на съемки, в быту не пользуюсь совсем», — сказал спортсмен.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров заявил, что не посещает врачей.