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Грузинского футболиста французского клуба ограбили на парковке возле его дома

Футболиста «Лиона» Микаутадзе ограбили на парковке возле его дома

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Форварда французского «Лиона» Жоржа Микаутадзе ограбили на парковке возле его дома, передает Actu Lyon.

Инцидент произошел после матча Лиги 1 против «Ниццы» (4:1). К форварду «Лиона» подошли двое преступников в капюшонах и перчатках и стали угрожать ему. Сообщается, что один из преступников был вооружен.

У Микаутадзе отобрали часы и другие ценные вещи.

Ранее двое неизвестных мужчин напали на киберспортсмена и комментатора матчей Игоря Уткина.

Злоумышленники уже задержаны. По информации РЕН ТВ, ими оказались уроженец Узбекистана и гражданин России. Организована проверка по факту инцидента.

Уткин стал выступать в турнирах по StarCraft: Brood War в 2003 году. В 2009 году мужчина завершил карьеру киберигрока.

Ранее аргентинского футболиста ограбили на Олимпиаде.

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