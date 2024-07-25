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Аргентинского футболиста ограбили на ОИ-2024

У аргентинского футболиста Альмады украли вещи на ОИ-2024

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Thaier Al-Sudani/Reuters

Полузащитник олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмада стал жертвой грабителей в Париже. Об этом сообщил в интервью TyC Sports главный тренер южноамериканцев Хавьер Маскерано после игры первого тура группового этапа олимпийского турнира против сборной Марокко.

По его словам, оргкомитет Парижа-2024 не справляется с обеспечением безопасности.

«Вчера нас ограбили — украли вещи у Тьяго Альмады. У нас везде просят удостоверения, а затем происходит нечто подобное. Сегодня болельщики семь раз прорывались на поле, и еще нас забросали петардами», — заявил Маскерано.

По ходу игры между Аргентиной и Марокко случился скандал — на 90+16-й минуте матча аргентинцы сравняли счет, автором гола стал полузащитник Кристиан Медина. Однако после этого матч не был завершен, судьи продолжили смотреть видеоповтор. Спустя два часа арбитры приняли решение отметить взятие ворот и дали командам доиграть три минуты встречи при пустых трибунах. За это время во второй раз сравнять счет аргентинцы не смогли.

Ранее спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне.

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