Мостовой: сейчас «Локомотив» спускают с небес

Российский экс-футболист Александр Мостовой после поражения московского «Локомотива» от подмосковных «Химок» заявил, что не видит столичный клуб в тройке призеров, передает «Чемпионат».

«Я не вижу «Локомотив» в тройке. Они начинают наедаться Прогнозировал, что «Химки» не проиграют «Локомотиву», но не ожидал, что выиграют так крупно. Локомотив» сейчас немного спускают с небес», — сказал Мостовой.

«Локомотив» проиграл в трех матчах подряд: 23 ноября «железнодорожники» уступили «Спартаку» в Российской премьер-лиге (РПЛ) со счетом 2:5, а 1 декабря — «Химкам» с результатом 1:3. Кроме того, «Локомотив» опустился в нижнюю сетку Кубка России, проиграв «Динамо» во втором матче со счетом 0:1, а после — уступив в серии пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 34 очка. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 39 баллов. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 очков.

Ранее петербургский «Зенит» сенсационно проиграл самарским «Крыльям Советов» в РПЛ.