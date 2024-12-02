Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мостовой: сейчас «Локомотив» спускают с небес

Футболист Мостовой о поражении «Локомотива» от «Химок»: их спускают с небес

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский экс-футболист Александр Мостовой после поражения московского «Локомотива» от подмосковных «Химок» заявил, что не видит столичный клуб в тройке призеров, передает «Чемпионат».

«Я не вижу «Локомотив» в тройке. Они начинают наедаться Прогнозировал, что «Химки» не проиграют «Локомотиву», но не ожидал, что выиграют так крупно. Локомотив» сейчас немного спускают с небес», — сказал Мостовой.

«Локомотив» проиграл в трех матчах подряд: 23 ноября «железнодорожники» уступили «Спартаку» в Российской премьер-лиге (РПЛ) со счетом 2:5, а 1 декабря — «Химкам» с результатом 1:3. Кроме того, «Локомотив» опустился в нижнюю сетку Кубка России, проиграв «Динамо» во втором матче со счетом 0:1, а после — уступив в серии пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 34 очка. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 39 баллов. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 очков.

Ранее петербургский «Зенит» сенсационно проиграл самарским «Крыльям Советов» в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами