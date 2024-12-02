Костомаров заявил, что не посещает врачей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, лишившийся ступней и кистей рук из-за осложнений на фоне пневмонии, сейчас не посещает врачей и самостоятельно поддерживает физическую форму. Об этом Костомаров рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Я вообще не посещаю врачей. И занимаюсь собой сам, тренируюсь три-четыре раза в неделю, стараюсь вести достаточно активный образ жизни. А к врачам без признаков и симптомов каких-то не обращаюсь — поводов для этого нет. Тьфу-тьфу», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров назвал себя экстремалом.