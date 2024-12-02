Костомаров рассказал, почему стал ведущим реалити-шоу

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров принял предложение вести экстремальное реалити-шоу «Работяги» на телеканале «Пятница», поскольку ему близки такие активности. Об этом спортсмен рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Со мной связались продюсеры проекта и рассказали мне, о чем он будет, кто примет участие. Очень меня заинтересовали. Обычные люди совершенно разных профессий борются за 10 млн рублей и Кубок народного чемпиона, проходя достаточно опасные и экстремальные задания на силу, выносливость и смекалку. Мне это все очень по душе близко — да и я сам экстремал. Поэтому согласился с большим удовольствием и рад, что принял участие в этом прекрасном, масштабном и по-настоящему классном проекте», — сказал Костомаров.

Он подчеркнул, что среди участников шоу его впечатлили девушки. По его словам, они наравне с мужчинами берутся за выполнение тяжелых заданий.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров назвал Бузову целеустремленной.