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Роман Костомаров оценил Бузову в шоу «Ледниковый период»

Фигурист Роман Костомаров назвал Бузову целеустремленной

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Фигурист Роман Костомаров рассказал в интервью Алле Духовой, что певица Ольга Бузова прекрасно себя вела на съемках в шоу «Ледниковый период».

Костомаров признался, что «обалдел» от работоспособности Бузовой. Артистка занималась на льду по 6-7 часов в день. Спортсмен назвал певицу целеустремленным человеком, который идет до конца.

«Там уже фигуристы изнемогают, а она просто не уходит со льда, и все», — поделился фигурист.

Ольга Бузова участвовала в шоу «Ледниковый период» в 2020 году. Она выступала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Артистка делилась в социальных сетях своими достижениями на льду, а также показывала травмы, полученные во время тренировок.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев». На данный момент певица выступает с концертами и ведет различные шоу. К примеру, «Звезды в Африке».

Ранее российской юмористке предложили бой с Бузовой за 40 млн рублей.

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