Семин назвал причину разгромной выездной победы «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что футболисты столичного «Спартака» хорошо работали на поле в победном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает РИА Новости.

«Игроки хорошо работали на поле. Можно дать любую тактику, но если футболисты ее не примут, то ничего не получится. Игроки «Спартака» приняли идеи и тренерского штаба. Станкович хорошо работает», — сказал Семин.

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился костариканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита». «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла.

Ранее тренер «Краснодара» после поражения от «Спартака» рассказал о проблеме в команде.