Тренер «Краснодара» после поражения от «Спартака» рассказал о проблеме в команде

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что у игроков команды есть проблема с физическим состоянием, передает «Чемпионат».

«У нас есть проблема с физикой. Соперник был лучше нас, двигался, в единоборствах был лучше. Логистика сложная, аэропорт тоже сказывается, много игроков из сборных», — сказал Мусаев.

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился костариканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита». «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла.

Ранее «Спартак» обновил клубный рекорд.