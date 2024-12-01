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Футболист «Краснодара» заявил, что он сам решил не переходить в «Спартак»

Футболист «Краснодара» Кордоба: я сам решил не переходить в «Спартак»

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Футболист «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что сам принял решение не переходить в «Спартак» летом 2024 года, передает «Спорт-Экспресс».

«В данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня», — сказал Кордоба.

«Краснодар» продлил контракт с Кордобой 5 ноября текущего года. Теперь колумбиец будет выступать за «быков» до лета 2027 года, в то время как прежнее соглашение истекало по итогам нынешнего сезона. Летом нападающего пытались приобрести гранды Российской премьер-лиги «Зенит» и «Спартак». Санкт-петербуржцы не смогли договорить о трансферной сумме, а красно-белые, согласовав условия перехода с клубом, не удовлетворили запросы самого игрока.

В текущем сезоне на счету 31-летнего Кордобы восемь забитых мячей и пять голевых передач в 16-ти проведенных встречах.

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