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Павлюченко назвал лучшего нападающего чемпионата России

Экс-футболист Павлюченко: Кордоба – лучший нападающий РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Роман Павлюченко, экс-форвард московских «Спартака», «Локомотива», английского «Тоттенхэма» и сборной России, назвал нападающего, которого он считает лучшим в Российской премьер-лиге на данный момент.

«На сегодняшний день Кордоба — лучший нападающий РПЛ. Есть, конечно, еще Батраков, который вообще не нападающий, но игрок забивной. Если же брать только форвардов, то, безусловно, Кордоба», — цитирует Павлюченко Legalbet.

Бывший спартаковец также отметил, что, если бы колумбиец перешел минувшим летом в стан красно-белых, которые согласовали его стоимость с «Краснодаром», но не смогли договориться по контракту с самим игроком, это серьезно усилило бы десятикратных чемпионов страны, поскольку для РПЛ это очень качественный игрок.

В СМИ сообщалось, что «Спартак» предлагал за Кордобу 16 млн евро, на что «быки» на тот момент были согласны. 5 ноября «Краснодар» объявил о продлении истекавшего по окончании нынешнего сезона контракта нападающего. Теперь он принадлежит черно-зеленым до лета 2027 года, при этом в договоре есть опция автоматического продления при выполнении ряда условий.

В текущем сезоне 31-летний Кордоба принял участие в 15-ти встречах в составе «Краснодара», отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее экс-глава «Локомотива» дал неутешительный прогноз клубу.

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