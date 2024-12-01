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«Локомотив» и «Химки» объявили составы на матч РПЛ

«Локомотив» и «Химки» назвали составы на матч 17-го тура РПЛ

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Московский «Локомотив» и подмосковные «Химки» назвали составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Сарвели, Пиняев, Воробьев, Баринов, Батраков, Севикян.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Голубович, Филин, Мехия, Руденко, Заболотный, Ориньо, Хосонов, Вера, Бакаев.

Встреча между «Локомотивом» и «Химками» состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют московский «Спартак» и столичное «Динамо». «Химки» идут на 13 месте, набрав 13 очков.

В матче первого круга текущего сезона «Химки» победили со счетом 2:0. Встреча состоялась 19 октября.

Ранее российский тренер заявил, что «Химки» являются фаворитами матча с «Локомотивом».

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