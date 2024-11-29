Тренер Билялетдинов считает «Химки» фаворитом матча с «Локомотивом»

Тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в «Химки» являются фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«Находится ли «Локомотив» не в своей тарелке после разгромного поражения от «Спартака»? Да. Я бы даже сказал, что «Химки» являются фаворитом матча с «Локомотивом», учитывая то состояние «Локомотива», которое может быть в команде. Вспоминается прошлый матч, который был после перерыва на матчи сборных. Тогда «Химки» победили, а «Локомотив» во втором тайме стал играть в несвойственный для команды футбол, они грузили мяч верхом вперед, не извлекли никакой пользы.

Потом красно-зеленые негативное влияние перерыва купировали, была хорошая игра с «Ростовом» и «Зенитом». Думаю, «Локомотиву» нужен опыт, чтобы выходить из перерыва на игры сборных. Футболисты находились в разных тренировочных режимах. Этому надо учиться футболистам и тренерам. Перед наставниками есть задача привести футболистов в нужный тонус.

Еще нужно учитывать небольшую скамейку «Локомотива». Видно, что накопилась усталость. Видна и эмоциональная усталость. Игроки выходящие со скамейки могут и не поддержать скоростной рисунок, а «Локо» превращается в среднюю команду, когда теряется скорость. «Локомотив» остается крепкой, боевой командой, но утрачивает ту прелесть, которой они нас обнадежили в начале чемпионата», — сказал Билялетдинов.

Встреча между «Локомотивом» и «Химками» состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют московский «Спартак» и столичное «Динамо». «Химки» идут на 13 месте, набрав 13 очков.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что «Химки» отберут очки у «Локомотива».