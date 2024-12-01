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Экс-футболист сборной России назвал точный счет матча «Краснодар» — «Спартак»

Экс-футболист Булыкин: «Краснодар» и «Спартак» сыграют со счетом 1:1

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком» закончится со счетом 1:1, передает Sport24.

«Думаю, «Краснодар» сыграет со «Спартаком» 1:1. В важном матче все будут биться до конца, но при этом играть аккуратно. Надеюсь, случится что-то интересное и красивое», — сказал Булыкин.

Встреча состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице московский «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют «Спартак» и столичное «Динамо».

Ранее российский тренер ответил на вопрос о фаворите матча «Краснодар» — «Спартак».

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