Российский тренер ответил на вопрос о фаворите матча «Краснодар» — «Спартак»

Российский тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что не видит фаворита в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

«В равной степени фаворитом можно назвать и «Краснодар», и «Спартак». Красно-белые обыграли «Локомотив» со счетом 5:2, но уступили «Ростову» в Кубке. У «Краснодара» есть проблемы. Они упустили победу в матче с «Химками», а в Кубке упустили победу над «Тюменью», ведя в счете со счетом 3:0. Сейчас у «Краснодара» проблемы есть. Я бы сказал, что шансы на успех примерно одинаковы», — сказал Билялетдинов.

Встреча состоится 1 декабря. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства лидирует петербургский «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». Замыкает тройку лидеров в турнирной таблице московский «Локомотив», в активе команды 34 балла. По 31 очку имеют «Спартак» и столичное «Динамо».

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