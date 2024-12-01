Грузинский футболист «Наполи» отреагировал на беспорядки в Грузии

Грузинский нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия поддержал в своих соцсетях беспорядки у себя на родине на фоне вопроса о Евроинтеграции страны.

«Желание и воля грузинского народа идти по европейским дорогам — это наш исторический выбор. Отворачиваться от этой дороги недопустимо. Эта страна принадлежит народу. Никто не стоит выше воли народа», — написал Хвича.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства.

Ранее сообщалось о том, что клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) может подписать контракт с Кварацхелией.